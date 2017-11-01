اجتماع بوزارة الحكم المحلي بطرابلس لمناقشة مسألة عدم استكمال أعمال الصيانة والبنية التحتية بطريق عراده المزدوج بسوق الجمعه .



طرابلس 01 نوفمبر 2017 (وال) - عقد اليوم الاربعاء بمقر وزارة الحكم

المحلي بطرابلس اجتماع ضم مديرا ادارتي المحافظات والبلديات ، والمرافق

المحلية بوزارة الحكم المحلي المهندس صلاح فطح ، والمهندس رياض الشريف

وعدد من اهالي ونشطاء محلتي الفتح وشرفة الملاحة بالمجلس البلدي سوق

الجمعه بمدينة طرابلس ، حيث خصص الاجتماع لمناقشة عدم استكمال أعمال

الصيانة والبنية التحتية ومد انابيب مياه الصرف الصحي ومياه الامطار

بطريق عراده المزدوج و مايعرف بـ 1200 .

وفي مستهل الاجتماع رحب السيد صلاح فطح مديرة ادارة المحافظات

والبلديات بوزارة الحكم المحلي بالأهالي والنشطاء مؤكدا استعداد الوزارة

لتدليل كل الصعات وحل المشاكل في البلديات كافة من اجل تقديم الخدمات

العامة للمواطنين في يسر وسهولة ومن بينها موضوع طريق عرادة ومختنقاته .

وقدم عدد من النشطاء خلال الاجتماع عرض فصل عن المعاناة التي يعيشها

الاهالي من سكان المحلتين جراء عدم استكمال أعمال الصيانة والبنية

التحتية ومد انابيب مياه الصرف الصحي ومياه الامطار بطريق عراده المزدوج

و مايعرف بـ 1200 ، بالاضافة إلى الاتصالات التي قاموا بها مع جهات

الاختصاص وفي مقدمتهم المجلس البلدي سوق الجمعه وشركة الاشغال العامة

المنفده لاعمال الصيانة ، مشيرين في هذا الخصوص إلى أنه ليس هناك جدية من

كافة الجهات لاستكمال المشروع .

من جهته أكد مدير ادارة المرافق المحلية المهندس رياض الشريف على

أهمية استكمال تنفيذ طريق عراده لما له من أهمية باعتبارة أحد المنافذ

الرئيسية الثلاثة لمدينة طرابلس من الجهة الشرقية ، وتشديده على ضرورة

التنسيق مع المجلس البلدي سوق الجمعه ووزارة الحكم المحلي والاهالي

لايجاد حل لاستكمال هذا المشروع .

وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على اعداد ملف متكامل وتسليمه لادارة

المرافق المحلية بوزارة الحكم المحلي ليتسنى لها متابعة الموضوع مع

المجلس البلدي سوق الجمعه والجهات ذات الاختصاص .

كما تم الاتفاق ايضا على عقد اجتماع مشترك في اقرب الآجال مع مدراء

الادارات المختصة بوزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي سوق الجمعه

ومندوبين عن الأهالي والنشطاء بمحلتي الفتح وشرفة الملاحة من أجل الاطلاع

على كافة مستجدات هذا الموضوع .

(وال)