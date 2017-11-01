الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لتصنيع النفط والغاز .



البريقة1 نوفمبر 2017( وال )-عقد الاجتماع الفني الثانى بين المؤسسة

الوطنية للنفط وشركة سرت لتصنيع النفط والغاز بمقر الشركة بمرسى البريقة

.

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة نشاط الشركة للعام 2017 فيما يخص

معدلات الانتاج وعرض حركة عمليات وصيانة ونقل وتزويدات الغاز ، واستعراض

نشاط هندسة المكامن ووضعية الدراسات المكمنية والمعملية القائمة ، ونشاط

الحفر التطويري وصيانة الآبار وإصلاحها ، والعمليات .

كما تم مناقشة المشاريع المقترحة للعام 2018 لإدارة الانتاج والنقل

وتزويدات الغاز والحفر والهندسة النفطية والميزانيات المقترحة وخاصة

مشاريع الدراسات المقترحه ومناقشة الصعوبات التي تحول دون تحقيق

لمستهدفاتها .

وحضر الاجتماع عن شركة سرت كل من " حسن بالليل "عضو لجنة الادارة ومدير

إدارة العمليات و" عيسى ميلاد "عضو لجنة الادارة ومدير عام الهندسة

والمشروعات و" عبد السلام الجابري" عضو لجنة الادارة ومدير عام التصنيع

والصيانة و" محمد عوض احميدة "عضو لجنة الادارة ومدير عام الشؤون المالية

والادارية بالشركة وعدد من المدراء العامون ومدراء الإدارات الفنية

والمالية ومختصين من الشركة وعن المؤسسة مدراء ادارات تطوير الاحتياطي و

إدارة الصيانة والمشاريع و إدارة الإنتاج وعدد من المختصين من الإدارات

الفنية والمالية و البيئة بالمؤسسة .

...( وال )...