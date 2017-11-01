اختتام البطولة الاولى للحساب الذهني على مستوى المنطقة الجنوبية بتراغن.



تراغن 1 نوفمبر 2017 (وال) - اختتمت بمدينة تراغن خلال اليومين الماضيين

البطولة الاولى للحساب الذهني (الماكس مايند) على مستوى المنطقة الجنوبية

وذلك تحت شعار (ليصبح الحساب لعبة).

واقيمت البطولة برعاية المجلس البلدي تراغن وجامعة سبها

، تحت اشراف وتنظيم شركة سفير المعرفة للتعليم والتدريب بتراغن.

وتم في ختام الحفل توزيع العديد من الشهائد والقلائد على التراتيب الأولى

فى كل مرحلة من مراحل البطولة التي تهدف الى تشجيع الطلبة المشاركين

وتمكينهم من تطوير انفسهم وتنمية قدراتهم .

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