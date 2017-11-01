اختتام البطولة الاولى للحساب الذهني على مستوى المنطقة الجنوبية بتراغن.الأربعاء ، 01-11-2017 - 12:14:00

اختتام البطولة الاولى للحساب الذهني على مستوى المنطقة الجنوبية بتراغن.
تراغن 1 نوفمبر 2017 (وال) - اختتمت بمدينة تراغن خلال اليومين الماضيين
البطولة الاولى للحساب الذهني (الماكس مايند) على مستوى المنطقة الجنوبية
وذلك تحت شعار (ليصبح الحساب لعبة).
واقيمت البطولة برعاية المجلس البلدي تراغن وجامعة سبها
، تحت اشراف وتنظيم شركة سفير المعرفة للتعليم والتدريب بتراغن.
وتم في ختام الحفل توزيع العديد من الشهائد والقلائد على التراتيب الأولى
فى كل مرحلة من مراحل البطولة التي تهدف الى تشجيع الطلبة المشاركين
وتمكينهم من تطوير انفسهم وتنمية قدراتهم .
..(وال)..

الأكثر قراءة في وال

تبادل اطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير.
بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .
المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا