المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في تنفيذ مشاريع التنمية في الجنوب .



طرابلس 1 نوفمبر 2017 ( وال )-اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى

صنع الله"مع وفد من الجنوب على دور الوجهاء، والاعيان فى الحفاظ على

الحقول النفطية استمرار العمل فى تدفق النفط وان المؤسسة ستسمر في تنفيذ

المشاريع التنموية في المنطقة الجنوبية وفق المتوفر من الميزانيات الخاصة

بذلك.

واثنى"صنع الله"في اجتماع له مع وفد من الجنوب على دور الوجهاء، والاعيان

في حلحلة بعض الاشكاليات المتعلقة باقفال الحقول النفطية والحفاظ على

استمرار العمل بها.

من جانبهم طالب وفد الجنوب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بإنشاء معهد للنفط

، وفتح فرع للمؤسسة في المنطقة ، وتوفير بعض الخدمات الاساسية ، ورعاية

مؤتمر السلام والمصالحة الذي سيعقد بالجنوب في الفترة القادمة.

...( و ال)...