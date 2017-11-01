صندوق الضمان الاجتماعي الليبي يتحصل على جائزة الجمعية الدوليةللضمان الاجتماعي (الايسا ).



طرابلس 1 نوفمبر 2017 (وال)-منحت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي

(الايسا ) صندوق الضمان الاجتماعي الليبي جائزة الممارسة الافضل في توسعة

شمول انظمة الحماية الاجتماعية وذلك خلال اجتماعات المؤتمر الافريقي الذي

عقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا .

واكد رئيس مجلس الادارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي " ادريس

حفيظة " ان حصول صندوق الضمان الاجتماعي الليبي على هذه الجائزة هو

تكريما لموظفي وموظفات الصندوق الذين دأبوا على بذل مافي وسعهم لتحقيق

المقاصد النبيلة من تقديم شتى صنوف الخدمات لمستحقيها وفق التشريعات

النافذة .

واوضح حفيظة في بيان تسلمته وكالة الانباء الليبية ان الصندوق تمكن بفعل

العاملين فيه من الاستمرار في الوفاء بكامل التزاماته بالجودة

والانضباطية المنشودتين وعلى النحو التي تراعى فيها كرامة متلقي الخدمة

اينما كانوا في ربوع الوطن .

واضاف لقد حرص العاملون بالصندوق على توسيع نطاق شمول انظمة الحماية

الاجتماعية في بلادنا والتي تعد احد المقاصد السامية التي ماأنفك الصندوق

ساعيا لتحقيقها من خلال اعتماد منظومة تشريعية ملائمة وحماس واخلاص لدى

منتسبي الصندوق .

واوضح حفيظة ان تكريم صندوق الضمان الاجتماعي الليبي من قبل الجمعية

الدولية للضمان (الايسا ) والتي تعتبر الجسم الدولي الرسمي الذي يضم

صناديق وهيئات الضمان العالمي ومنحه جائزة الممارسة الافضل في توسعة

شمول انظمة الحماية الاجتماعية انما هو اقرار برصانة التشريعات واشادة

بالممارسة والاداء الفعالين لصندوق الضمان الاجتماعي بفعل اخلاص وتفاني

موظفي وموظفات الصندوق .

واشار حفيظة الى وصول صندوق الضمان الاجتماعي الليبي الى منصب نائب رئيس

الجمعية العربية للضمان الاجتماعي وهو مايعكس ذات التميز الذي مكن

الصندوق كذلك من اقناع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي من باعتماد

اللغة العربية لغة رسمية معمول بها في الجمعية .

واختتم حفيظة بيانه بالتأكيد على ان صندوق الضمان الاجتماعي مستمر في

أداء واجباته تجاه عموم المواطنين بعدالة وكفاءة متماسكا موحدا دون أن

يتجزأ أو يتشظى مقدما الانموذج العملي والواقعي لكيفية توافق الليبيين

مدركا أن مايجمعهم هو اهم وأقوى بكثير مما يفرقهم .

(وال)