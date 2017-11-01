الجامعة العربية تدين حادث الدهس في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية.





القاهرة 1 نوفمبر 2017 ( وال ) - دانت جامعة الدول العربية،

بقوة حادث الدهس الإرهابي الذي وقع أمس الثلاثاء فى مانهاتن بمدينة

نيويورك الأمريكية والذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة الوزير المفوض

محمود عفيفي، في بيان اليوم الأربعاء، إن مثل هذه الأعمال الإرهابية التي

تستهدف الأبرياء بوحشية ودون تمييز، وتسعى لزعزعة أمن واستقرار

المجتمعات، تؤكد مجددا على مدى خسة مرتكبيها،وعلى تطرف وشطط الأفراد

والجماعات والتنظيمات التي ينتمون إليها أو يعتنقون فكرها الظلامي الفاسد

الذي يتناقض مع أبسط مبادئ الإنسانية والسلوك البشري القويم.

وأضاف عفيفي أن تواتر وقوع هذه الحوادث في أنحاء مختلفة من

العالم، ودموية ما تتسم به من ملابسات، يضع المزيد من المسؤولية على عاتق

المجتمع الدولي للتوصل إلى سياسات ناجعة للتعاون والتنسيق بين الحكومات

يمكن من خلالها مكافحة الخطر المستشري لظاهرة الإرهاب بشكل عاجل وفعال،

وذلك في إطار منظومة متكاملة تخاطب مختلف أبعادها الأمنية والفكرية

والمجتمعية.

وأعرب عن خالص تعازي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد

أبو الغيط لحكومة وشعب الولايات المتحدة ولأسر الضحايا وتمنياته للمصابين

بالشفاء العاجل.

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