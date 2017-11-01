النشرة الجوية.



طرابلس 1 نوفمبر 2017 ( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال

الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام.

فرصة سقوط امطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي قد تصحبها خلايا من

السحب الرعدية على بعض المناطق الساحلية بينما يبقى الطقس معتدل ومستقر

على باقى مناطق ليبيا.



* رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر يوم الغد مع أحتمال سقوط أمطار

علي المنطقة المتتدة من الخمس حتي سرت مع ظهور شبورة مائية اثناء الليل

وفى الصباح الباكر على الساحل وتكون الضباب على بعض المرتفعات الجبلية

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شماليـة شرقيـة خفيفة إلى معتدلة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-26) درجة مئوية.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

تتكاثر السحب من حين لأخر وفرصة سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من

السحب الرعدية أحيانا على الساحل الممتد من بنغازى حتى اقصى الساحل

الشرقى وتشمل يوم الغد مناطق الخليج واحتمال ظهور شبورة مائية اثناء

الليل وفى الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية

إلى متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (22-26) درجة مئوية ولاتتجاوز (19) درجة مئوية على مناطق

الجبل الأخضر . .



*الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (26-29) درجة مئوية.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-26)

درجة مئوية.

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