نشرة الصيد البحري.
الأربعاء ، 01- 11- 2017 - 11:28:00
طرابلس 1 نوفمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
*من رأس جدير إلى سرت .
السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على ساحل
مصراتة.الريح شرقى الى برانى سرعته مابين (05-15) . إرتفاع الموج يتراوح
ما بين (0.25 – 0.75) متر. البحر هادى الى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة
اخرالليل وفى الصباح الباكر على ساحل مصراتة وذلك لاحتمال ظهور ضباب
خفيف.
* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على بنغازي و الجبل الأخضر مع
احتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية على الجبل الاخضر.الريح
غربي الى شرش سرعته مابين (05-20) عقدة.
إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.البحر خفيف الموج إلى قليل
الاضطراب
درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.
....( وال )...