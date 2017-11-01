نشرة الصيد البحري.الأربعاء ، 01-11-2017 - 11:28:00



طرابلس 1 نوفمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .

*من رأس جدير إلى سرت .
السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على ساحل
مصراتة.الريح شرقى الى برانى سرعته مابين (05-15) . إرتفاع الموج يتراوح
ما بين (0.25 – 0.75) متر. البحر هادى الى خفيف الموج.
درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة
اخرالليل وفى الصباح الباكر على ساحل مصراتة وذلك لاحتمال ظهور ضباب
خفيف.

* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على بنغازي و الجبل الأخضر مع
احتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية على الجبل الاخضر.الريح
غربي الى شرش سرعته مابين (05-20) عقدة.
إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.البحر خفيف الموج إلى قليل
الاضطراب
درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.
....( وال )...

الأكثر قراءة في وال

تبادل اطلاق النار بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير.
بركان جبل سينابونغ يثور في اندونيسيا .
المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن قلقها بعد اصطدام سفينة بقارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل تونس .

الأكثر قراءة في أخبار الطقس

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا