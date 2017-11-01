نشرة الصيد البحري.





طرابلس 1 نوفمبر 2017 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



*من رأس جدير إلى سرت .

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على ساحل

مصراتة.الريح شرقى الى برانى سرعته مابين (05-15) . إرتفاع الموج يتراوح

ما بين (0.25 – 0.75) متر. البحر هادى الى خفيف الموج.

درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة

اخرالليل وفى الصباح الباكر على ساحل مصراتة وذلك لاحتمال ظهور ضباب

خفيف.



* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على بنغازي و الجبل الأخضر مع

احتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا رعدية على الجبل الاخضر.الريح

غربي الى شرش سرعته مابين (05-20) عقدة.

إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر.البحر خفيف الموج إلى قليل

الاضطراب

درجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية الرؤيـة جيدة.

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