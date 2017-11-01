ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى 43 .





لوس انجليس 1 نوفمبر 2017 ( وال ) - ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في

كاليفورنيا إلى 43 بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في المستشفى

متأثرة بحروق بالغة أصيبت بها هذا الشهر.

واندلعت أشرس حرائق غابات في تاريخ كاليفورنيا في الثامن من أكتوبر في

قلب منطقة تشتهر بصناعة النبيذ وأتت على 245 ألف فدان على الأقل في عدد

من المقاطعات شمالي منطقة سان فرانسيسكو باي.

واضطر ما يقدر بمئة ألف شخص على الفرار من منازلهم وقالت السلطات إن

الحرائق ربما تكون ناجمة عن سقوط أعمدة كهرباء بسبب الرياح العاتية التي

أججت النيران.

وقال أحد العاملين في مكتب الطب الشرعي بمقاطعة سكرامنتو إن أحدث

ضحايا الحرائق، وهي كريسا شيبرد البالغة من العمر 17 عاما، توفيت يوم

الأحد بمستشفى في سكرامنتو.