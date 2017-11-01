الاجتماع الفني الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط .

بنغازى 1نوفمبر 2017 (وال )- عقد يوم الإثنين الماضى الاجتماع الفني

الثاني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط بمقر الشركة

بمدينة بنغازي .

وتم خلال الاجتماع مناقشة نشاط ادارة الصحة والسلامة والبيئة وعمليات

الإنتاج حيث تم استعراض كميات الخام المنتج من الحقول والمضخ والمحول إلى

المصافي والموانى خلال الفترة من شهر مايو إلى سبتمبر من السنة الحالية

إضافة إلى إجمالي إنتاج الغاز واستعمالاته لنفس الفترة.

وعرضت إدارة الصيانة بالشركة وضعية مشاريع الصيانة ونسب إنجازها في كافة

الحقول والموانى إضافة إلى العمرات المبرمجة لضواغط الغاز والمولدات

والخزانات والفواصل بكافة المواقع .

بدورها استعرضت الإدارة العامة للهندسة والمشاريع , نشاطات 2017 وبرامج

2018 المتعلقة بعمليات الربط الكهربائي والميكانيكي للآبار والتسهيلات

السطحية ومعدات إنتاج وتجميع وفصل ومعالجة النفط الخام والمشاريع

المتعلقة بالأمن والسلامة ومكافحة الحرائق والمنشآت السكنية بالحقول

والمواقع و مناقشة الميزانيات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع والصعوبات

الفنية واللوجستية والمالية التي تحول دون تنفيذ بعضا من هذه المشاريع في

وقتها ، والعمل على تذليلها.

وحضر الاجتماع عن شركة الخليج العربي للنفط كل من " محمد بن شتوان" رئيس

لجنة الادارة و "ونيس العيساوي" عضو لجنة الادارة للهندسة والإنشاءات

والتصنيع و" فضل الله حثيته "عضو لجنة الادارة للاستكشاف والانتاج و" فرج

المشاي "مدير عام الصيانة والعمليات و" عبدالناصر المؤدب" مدير عام

الهندسة والإنشاءات وعدد من مدراء الإدارات الفنية والصحة والسلامة

والبيئة والمالية ومختصين من الشركة. ومن جانب المؤسسة حضر كل من و" صالح

البصير" مدير إدارة الصيانة والمشاريع و" نورالدين الشقمان" مدير ادارة

تطـوير الاحتيـاطي و"عبدالرحمن العبيدي" مدير عام التفتيش والقياس وعدد

من المختصين من الإدارات الفنية والمالية والبيئة بالمؤسسة .

وفى نهاية الاجتماع تم إستعراض الميزانية التشغيلية المعتمدة والمصروفات

الفعلية في 2017 والمقترحة للعام 2018 للباب الأول والثاني والباب الثالث

بشقيه العادي والتنموي بالإضافة إلى مصادر واستخدامات النقدية

والالتزامات المالية على الشركة.

...(وال بنغازى)....