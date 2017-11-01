المدير التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة للتطعيم : الحملة تستهدف مليون وخمسمائة ألف طفل .



طرابلس 1 نوفمبر 2017 (وال)- أكد المدير التنفيذي للحملة الوطنية

الشاملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والحصبة والحُميراء والنكاف

"الصادق بهيليل" أن 49000 طفل تلقوا التطعيمات خلال يوم واحد فقط من

الحملة داخل مدينة طرابلس.

وأشار بهيليل إلى أن "مليون وخمسمائة ألف طفل تقريباً هو عدد الأطفال

المستهدفين على مستوى ليبيا ؛ وأن الحملة تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي

الراغبين في تحصين .

ووجه "بهيليل" في تصريح صحافي الدعوة للمواطنين"بأن يضعوا ثقتهم في

مشرفي هذه الحملة قائلا "هؤلاء هم أطفالنا وحمايتهم هي مسؤوليتنا".

وأوضح أن الحملة تستهدف أيضاً الأطفال بمراكز إيواء المهاجرين وأن نحو

200 طفلا تلقوا التطعيمات الثلاثاء بمراكز إيواء المهاجرين في كلٍ من

طريق السكة وطريق المطار؛ وان الفرق ستتوجه غداً لمراكز إيواء أخرى

بجنزور وتاجوراء والماية للقيام بتطعيم الاطفال المتواجدين فيها .

(وال)