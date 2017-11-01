رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وزيري العدل والداخلية ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام ووكيل الخارجية لبحث تداعيات القصف الدموي لمدينة درنة.



طرابلس 1 نوفمبر 2017( وال )-عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني"فائزالسراج"صباح امس الثلاثاء بمقر المجلس بطرابلس اجتماعاً حضره

كل من وزير العدل "محمد عبد الواحد إسماعيل" والداخلية "عارف الخوجة"

ورئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام "الصديق الصور" ووكيل وزارة

الخارجية "لطفي المغربي.لبحث تداعيات القصف الدموي الذي تعرضت له مدينة

درنة.

وتم خلال الاجتماع بحث الإجراءات التنفيذية المحلية والدولية التي يمكن

اتخاذها تجاه هذا القصف الدموي الذي أودى بحياة عدد من المواطنين

الأبرياء وأصاب أعداد أخرى وتسبب في ترويع سكان المدينة .

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي التعليمات لوزارة الخارجية بمتابعة الطلب الذي

تقدمت به حكومة الوفاق الوطني إلى مجلس الأمن الدولي ومناقشة ما يتوجب

إتخاذه من تحقيق بشأنه .

كما كلف رئيس المجلس الرئاسي وزير الداخلية المفوض ووزير العدل والنائب

العام بإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية من بينها التحقيق والكشف عن

كافة ملابسات وخلفيات هذا القصف الدموي ، وكل ما يلزم اتخاذه على المستوى

المحلي ، وتقديم تقرير بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر بيانا ادان فيه هذا القصف

،مؤكدا عدم تسامحه مع المتورطين ، فيه مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الأمن

الدولي بالتدخل والتحقيق في هذا الحادث الذي أعتبره جريمة حرب بكل

المعايير .

طالب المجلس الرئاسى بالسماح لدخول المساعدات الإنسانية للمدينة

وإخراج الجرحى والمصابين لعلاجهم، مؤكدا استعداد حكومة الوفاق لتقديم كل

ما يمكن لمساعدة المحتاجين في المدينة وعلى الفور.

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