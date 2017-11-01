المجلس البلدي وأعيان أوجلة يشاركون في الاجتماع التأسيسي لإتحاد بلديات وقبائل الجنوب الشرقي .





اجخره 1 نوفمبر 2017 ( وال )-عقد ببلدية اجخرة الجلسة التأسيسة

الاولى لإتحاد بلديات وقبائل الجنوب الشرقي امس ضم بلديات جنوب شرق ليبيا

زلة مرادة أوجلة جالو اجخرة تازربو الجغبوب الكفرة،لتوحيد القرار السياسي

للبلديات لتلبية مطالب سكانها والدفع نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

بين الليبين كافة .

كما يسعى الاتحاد الى انشاء صندوق تنمية ودعم لمناطق الجنوب الشرقي يقدم

من خلال لجنة يعتمدها الاتحاد.

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