إنقاذ 58 تونسيا من الغرق أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية.





تونس 1 نوفمبر 2017 (وال) - تمكنت وحدة تابعة للقوات البحرية التونسية

اليوم الأربعاء من إنقاذ 58 تونسيا من الغرق، بعد أن تعطل القارب الذي

كان يقلهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية على بعد حوالي 100

كيلومتر من مدينة صفاقس شرقي البلاد . حسبما أعلنت وزارة الدفاع

التونسية.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم نقل المهاجرين إلى القاعدة البحرية الرئيسية

بصفاقس، وتسليمهم إلى الحرس الوطني.

وكانت السلطات التونسية قد تمكنت في وقت سابق اليوم ، من إحباط ثلاث

عمليات هجرة غير شرعية وإيقاف 60 شخصا، في ولاية المهدية وسط شرقي تونس.



.. ( وال ) ..