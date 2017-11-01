20 شخصا ضحايا التهاب الكبد الوبائي في مدينة سان دييجو الأمريكية.





لوس أنجلوس 1 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلنت إدارة الصحة في

مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أن 20 شخصًا لقوا حتفهم

جراء تفشي التهاب الكبد الوبائي (إيه) في جنوب كاليفورنيا.

ووفقا لأحدث بيانات الإدارة هناك 536 حالة إصابة في المنطقة، وأن

المشردين ومدمني المخدرات يشكلون غالبية هذه الحالات.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء تفشي المرض في نوفمبر الماضي تم تطعيم 90700

شخص. كما قام المسؤولون الصحيون بتوزيع أكثر من 8000 مجموعة من مستلزمات

النظافة، تحتوي على مطهر لليد، ومناديل تطهير، ومياه معبأة.

وقالت الوزارة إن المرض ينتشر من شخص لآخر ومن خلال الاتصال ب "بيئات

ملوثة بالبراز".

وينتقل الالتهاب الكبدي عن طريق الأغذية الملوثة أو المياه أو سوائل

الجسم المصابة، وتوجد خمسة أنواع فيروسية رئيسية.

يشار إلى أن نسب التعافي من الالتهاب الكبدي (إيه) عالية، في حين أن

الالتهاب الكبدي (بي) و(سي) قد يتطور إلى إصابة مزمنة ويمكن أن يؤدي إلى

الإصابة بتليف الكبد والسرطان.