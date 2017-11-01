25 مليون دولار من كندا لمسلمي ميانمار.





أوتاوا 1 نوفمبر 2017 (وال) - أعلنت وزيرة التنمية الدولية الكندية

"ماري كلود بيباو" عن تعهد بلادها بالمساهمة بمبلغ 25 مليون دولار

مساعدات إنسانية لمسلمي ميانمار.

وقالت "بيباو" إن الأوضاع البائسة التي يعيشها مسلمو الروهينجا

بميانمار تثير أزمة إنسانية كبيرة وهو ما يلزم اتخاذ إجراءات دولية

متضافرة لتلبية احتياجاتهم المتزايدة.

وأكدت "بيباو" أن المجتمعات المضيفة في بنجلاديش والنازحين لاتزال في

أمس الحاجة إلى الضروريات الأساسية مثل المساعدة الغذائية والمياه وخدمات

الصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية والمأوى.

وأشارت وزيرة التنمية الدولية الكندية إلى أن بنجلاديش تستضيف حاليا

أكبر مخيم للاجئين في العالم حيث يهرب أكثر من 900 ألف من الروهينجا

وغيرها من الأقليات من التطهير العرقي في ميانمار.

كما اطلقت المسؤولة الكندية أمس الثلاثاء صندوقا خاصا تحت اسم صندوق

ميانمار للإغاثة من الأزمات ودعت المواطنين الكنديين والجمعيات الخيرية

الكندية للتبرع لهذا الصندوق.



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