العبادي: العراق سيدفع أجور قوات البشمركة والموظفين الحكوميين في كردستان.





بغداد 1 نوفمبر 2017 ( وال ) - أعلن رئيس الوزراء العراقي " حيدر

العبادي" أن الحكومة العراقية تعتزم البدء قريبا في دفع رواتب القوات ة

الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان.

وقال " العبادي " في تصريح للصحفيين " سنتمكن قريبا من دفع رواتب

البشمركة وموظفي الإقليم كافة".

وسيسهم دفع أجور الأكراد في تهدئة التوتر في شمال العراق حيث أثار

الاستفتاء الذي جرى تنظيمه في سبتمبر وخرجت نتيجته بتأييد الاستقلال عن

العراق ردودا انتقامية عسكرية واقتصادية من الحكومة العراقية.

وكانت القوات الكردية سيطرت على كركوك متعددة الأعراق في عام 2014 بعد

انهيار الجيش العراقي أمام تقدم تنظيم داعش لتحرم المتشددين من السيطرة

على حقول النفط بالمنطقة.

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