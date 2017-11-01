قوات الاحتلال تصيب شابا بعيار ناري وتعتقل 5 مواطنين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.





بيت لحم 1 - نوفمبر-2017 ( وال ) - أصيب فجر اليوم الأربعاء، شاب بعيار

ناري، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب

بيت لحم، واعتقل خمسة مواطنين.

وأفاد مصدر أمني فلسطيني ، بأن مواجهات اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال

المخيم، التي فتحت نيران أسلحتها صوب الشبان، الأمر الذي أدى إلى إصابة

شاب بعيار ناري في القدم، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب آخرون

بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المدمع.

وأضاف المصدر، أن تلك القوات اعتقلت خلال دهم منازلهم في المخيم،

"5 " فلسطينيين طلب من احدهم تسليم نجله مقابل اطلاق سراحه.

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