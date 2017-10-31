المحلة يفوز على الخمس (1-0) في الدوري الممتاز لكرة القدم.





طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال)- فاز فريق المحلة على فريق الخمس بنتيجة

هدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب

طرابلس الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة (ذهابا) لفرق المجموعة

الرابعة، من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف الوحيد لفريق المحلة عن طريق لاعبه " أنور الصويعي " في

آخر دقائق الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع المحلة رصيده إلى 6 نقاط من خمس مباريات، وبقي

الخمس برصيده السابق 10 نقاط من نفس عدد المباريات.

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