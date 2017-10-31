إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق.





طرابلس 31 أكتوبر2017 ( وال)- أعاد الاتحاد الليبي لكرة القدم تشكيل

الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطبرق برئاسة "إسماعيل عبد الجواد" و"عبد

الكريم الحراري" نائبا، و"أحمد فيال" مقررا ، و"عيسى الصابر سعيد" أمينا

للصندوق. كما ضمت القائمة في عضويتها " أحمد حسن بومتينية " و" عثمان محمد

الدناع " و" عبد الغني خضر محمد ".

جاء ذلك في القرار رقم 99 لسنة 2017 الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد

الليبي لكرة القدم في الـ29 من أكتوبر الجاري بطرابلس.

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