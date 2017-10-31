غدا الأربعاء .

. ثلاث مباريات في الدوري الممتاز لكرة القدم.



طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال)- تتواصل غدا الأربعاء منافسات الجولة

السابعة والأخيرة لمرحلة الذهاب من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم،

بإقامة ثلاث مباريات، حسبما أعلنته لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي

لكرة القدم.

فريق الأخضر يلتقي مع فريق نجوم اجدابيا عند الساعة الثالثة والنصف

مساء بملعب شيخ الشهداء، ضمن المجموعة الثانية.

ويدخل الأخضر هذه المبارة برصيد 4 نقاط من خمس مباريات، ونجوم

اجدابيا برصيد نقطتين من أربع مباريات.

ويستضيف فريق السويحلي نظيره فريق الاتحاد عند الساعة الثالثة

والنصف بملعب مصراتة، ضمن فرق المجموعة الثالثة.

يدخل السويحلي هذه المبارة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، والاتحاد

برصيد 15 نقطة من نفس عدد المباريات.

ويحتضن ملعب طرابلس الدولي لقاء فريقي الأهلي طرابلس والوحدة في

مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، عند الساعة الثالثة والنصف، ضمن فرق

المجموعة الرابعة .

يدخل الأهلي طرابلس هذه المبارة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات،

والوحدة برصيد نقطتين من أربع مباريات .

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