مياه الشرب تبدأ في العودة إلى مدن الساحل
اعتبارا من اليوم الثلاثاء .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 17:59:00
طرابلس 31 اكتوبر 2017 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي ان
المياه بدأت في الوصول التدريجي إلى مدن الساحل اعتبارا من اليوم
الثلاثاء عقب استقرار عمليات الصيانة بالمنظومة .
ودعا الجهاز في بيان له إلى التأكيد على ضرورة تحييد مشروع النهر
الصناعي عن أي تجاذبات أو مطالبات فئويه ، مؤكداً على ضرورة قيام الجهات
الرسمية بصفة خاصة والشعب الليبي بصفة عامه حماية هذا المشروع وأن العبث
به يهدد الأمن القومي للدولة.
..(وال)..