مياه الشرب تبدأ في العودة إلى مدن الساحل اعتبارا من اليوم الثلاثاء .الثلاثاء ، 31-10-2017 - 17:59:00



طرابلس 31 اكتوبر 2017 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي ان
المياه بدأت في الوصول التدريجي إلى مدن الساحل اعتبارا من اليوم
الثلاثاء عقب استقرار عمليات الصيانة بالمنظومة .
ودعا الجهاز في بيان له إلى التأكيد على ضرورة تحييد مشروع النهر
الصناعي عن أي تجاذبات أو مطالبات فئويه ، مؤكداً على ضرورة قيام الجهات
الرسمية بصفة خاصة والشعب الليبي بصفة عامه حماية هذا المشروع وأن العبث
به يهدد الأمن القومي للدولة.
..(وال)..

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