مياه الشرب تبدأ في العودة إلى مدن الساحل اعتبارا من اليوم الثلاثاء .





طرابلس 31 اكتوبر 2017 (وال)- أعلن جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي ان

المياه بدأت في الوصول التدريجي إلى مدن الساحل اعتبارا من اليوم

الثلاثاء عقب استقرار عمليات الصيانة بالمنظومة .

ودعا الجهاز في بيان له إلى التأكيد على ضرورة تحييد مشروع النهر

الصناعي عن أي تجاذبات أو مطالبات فئويه ، مؤكداً على ضرورة قيام الجهات

الرسمية بصفة خاصة والشعب الليبي بصفة عامه حماية هذا المشروع وأن العبث

به يهدد الأمن القومي للدولة.

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