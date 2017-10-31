جامعة بنغازي تستعد لتنظيم سباق مفتوح (اختراق الضاحية) شهر نوفمبر القادم .





بنغازي 31 اكتوبر 2017م ..( وال ) .. تواصل ادارة النشاط بجامعة

بنغازي استعداداتها لتنظيم سباق مفتوح لاختراق الضاحية خلال شهر نوفمبر

القادم.

وافاد رئيس قسم النشاط الرياضي بالجامعة ( فرج ميلود ) وكالة الانباء

الليبية بأن إدارة النشاط بالجامعة وضمن مناشاطها الرياضية ستنظم سباق

لاختراق الضاحية بداية في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم بمشاركة

طلبة مختلف الكليات بالجامعة .

وسينطلق السباق يوم الأثنين القادم الموافق 6 من شهر توفمبر الساعة

4.30 مساء من ميدان الشجرة مروراً بشارع جمال عبد الناصر ونقطة النهاية

ستكون ملاعب المدينة الجامعية قاريونس.

وأوضح رئيس قسم النشاط أن السباق سيكون مفتوح لجميع الأندية

والرياضين والمنتسبين للجامعة .

..( وال ..بنغازي ) ...