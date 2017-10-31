رئيس جامعة بنغازي يجتمع مع وفد من مجلس كلية الهندسة والنفط فرع جالو.





بنغازي 31 اكتوبر 2017م .. ( وال ) .. عقد اجتماع بمنطقة جالو ضم

رئيس جامعة بنغازي الدكتور مرعي المغربي ، ومجلس كلية الهندسة والنفط فرع

جالو وبعض الأعيان والخبرات العلمية تناول بالمناقشة عددا من المواضيع

المتعلقة بسير العملية التعليمية بفرع كلية الهندسة والنفط جالو.

كما تم خلال هذا الأجتماع مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الكلية .

وتم عرض شريط مرئي عن نشأت الكلية وما حققته منذ تأسيسها عام 2015،

والأعمال الأنشائية لبعض مرافقها مثل المعامل .

..( وال ... بنغازي ) ..