أكثر من تسعة عشر ألف طفل وطفلة بسرت تم تطعيمهم ضمن الحملة الوطنية للتطعيمات .





سرت 31 اكتوبر 2017 (وال) - تواصلت اليوم بالمراكز والوحدات الصحية

بمدينة سرت الحملة الوطنية للتطعيمات حيث وصل عدد من تم تطعيمهم حتى

اليوم الثلاثاء إلى أكثر من تسعة عشر ألف طفل وطفلة ، ضمن الحملة

الوطنية للتطعيمات للاطفال .

وأفاد المشرف التنفيذى لحملة التطعيمات بسرت "محمد ادريس" وكالة

الانباء الليبية بسرت ان الحملة ستتواصل حتى يوم الخميس 2 من شهر نوفمبر

وان الحملة تشمل التطعيمات ضد مرض شلل الاطفال والحصبة والحميراء والنكاف

، وتم حتى الان تطعيم أكثر من 19 ألف طفل وطفلة .

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