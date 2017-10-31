أكثر من تسعة عشر ألف طفل وطفلة بسرت تم تطعيمهم ضمن الحملة
الوطنية للتطعيمات .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 16:23:00
سرت 31 اكتوبر 2017 (وال) - تواصلت اليوم بالمراكز والوحدات الصحية
بمدينة سرت الحملة الوطنية للتطعيمات حيث وصل عدد من تم تطعيمهم حتى
اليوم الثلاثاء إلى أكثر من تسعة عشر ألف طفل وطفلة ، ضمن الحملة
الوطنية للتطعيمات للاطفال .
وأفاد المشرف التنفيذى لحملة التطعيمات بسرت "محمد ادريس" وكالة
الانباء الليبية بسرت ان الحملة ستتواصل حتى يوم الخميس 2 من شهر نوفمبر
وان الحملة تشمل التطعيمات ضد مرض شلل الاطفال والحصبة والحميراء والنكاف
، وتم حتى الان تطعيم أكثر من 19 ألف طفل وطفلة .
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