أطباء بلا حدود تغلق أغلب مراكزها للكوليرا في اليمن مع انحسار الوباء.





جنيف31 اكتوبر 2017- تغلق منظمة أطباء بلا حدود الخيرية أغلب مراكزها

لمكافحة الكوليرا البالغ عددها 37 مركزا في اليمن وتقول إن الوباء بلغ

ذروته فيما يبدو وفي طريقه للانحسار.

وأظهرت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية تسجيل نحو 884368 حالة اشتباه

في الإصابة بالكوليرا في البلد الذي تمزقه الحرب في الأشهر الستة الماضية

منها 2184 حالة وفاة. وتبلغ نسبة الوفيات إلى حالات الإصابة حاليا 0.25

بالمئة.

وقالت أطباء بلا حدود في بيان مساء الاثنين "عدد حالات الإصابة بالكوليرا

في مراكز العلاج التابعة للمنظمة تراجعت بدرجة كبيرة منذ أن بلغ انتشار

المرض ذروته. ونتيجة لذلك تغلق المنظمة أغلب مراكزها لعلاج الكوليرا أو

تخفض طاقتها".

وأضافت أن نحو 567 حالة إصابة جديدة سعت للعلاج من الاشتباه في الإصابة

بالكوليرا في مراكز المنظمة في تسع محافظات يمنية خلال الأسبوع الثاني من

أكتوبر تشرين الأول انخفاضا من 11139 في ذروة انتشار المرض في الأسبوع

الثالث من يونيو .

وتابعت "تسعة بالمئة فقط من المرضى الذين استقبلتهم أطباء بلا حدود

الأسبوع الماضي احتاجوا للبقاء بالمستشفيات وعدد محدود منهم لديه أعراض

تتوافق مع أعراض الكوليرا المعروفة (الإسهال الحاد المصحوب أو غير

المصحوب بالقيء". وأضافت "الحالات الأخرى يعتقد أنها ترجع إلى مسببات

مرضية مختلفة".

وقال غسان أبو شعر رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن "انتشار الكوليرا

لم ينته لكنه لم يعد يمثل أولويتنا الطبية في اليمن. ومع ذلك يجب ألا

يطغى ذلك على الوضع الصحي المتردي للملايين من اليمنيين غير القادرين على

الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية".