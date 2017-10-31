ايران تستهدف تصدير 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا .





طهران 31 اكتوبر 2017 (وال)-أعلن وزير النفط بيجن زنكنة، أن ايران تستهدف

تصدير 40 مليار متر مكعب سنويا من الغاز دون صادرات الغاز الطبيعي وذلك

في اطار الخطة التنمية السادسة 2017-2021.

وأوضح زنكنة في كلمة افتتاح الدورة السابعة لمنتدى آسيا اوقيانوسيا

للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي "انكوا 2017" في طهران الثلاثاء، أن

انتاج ايران سيتجاوز واحد مليار متر مكعب يوميا في أقل من 1.5 عام مقبل.

وبيّن أن وبالرغم القيود التي فرضها الحظر، فان ايران تمكنت منذ عام 2013

وعبر اكمال مشاريع المراحل التطويرية لحقل بارس الجنوبي، بأن ترفع حجم

انتاج الغاز الى نحو 850 مليون متر مكعب يوميا.

وأشار وزير النفط الى أن الطلب الداخلي على الغاز الطبيعي تجاوز استهلاك

الهيدروكربونات السائلة، حيث إن باستثناء قطاع الشحن والنقل، فأن الغاز

الطبيعي بات المورد الاساس لتأمين الطاقة لكافة قطاعات الاقتصاد

الايراني.

وبيّن زنكنة أن 98 بالمئة من سكان المدن واكثر من 70 بالمئة من سكان

الارياف يستخدمون الغاز الطبيعي، وبالإجمال فأن فوق 90 بالمئة من سكان

ايران يستعملون الغاز.