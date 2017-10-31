الاجتماع الفني الثاني لشركة الخليج العربي للنفط 2017.





بنغازي 31 اكتوبر 2017 ...( وال ) .. عقد الاجتماع الفني الثاني

بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط بمدينة بنغازي .

وتناول الاجتمـاع بالنقاش نشاط الشركة في المجالات النفطية وعمليات

الإنتاج وكميات الخام المنتج من الحقول المحول إلى المصافي والموانئ خلال

الفترة من شهر مايو إلى سبتمبر من السنة الحالية إضافة إلى إجمالي إنتاج

الغاز واستعمالاته لنفس الفترة.

كما تم استعراض عدد من المشاريع والمنشآت السكنية بالحقول والمواقع

ومناقشة الميزانيات

المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع والصعوبات الفنية واللوجستية والمالية التي

تحول دون تنفيذ بعضا من هذه المشاريع في وقتها ، والعمل على تذليليها.

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