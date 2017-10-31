نقابة معلمي الجبل الغربي تعلن تعليق الاعتصام وتدعو مدراء
المدارس والمعلمين إلى الالتحاق بمدارسهم .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 15:43:00
غريان 31 أكنوبر 2017م ( وال ) - أعلنت نقابة معلمي الجبل الغربي تعليق
الاعتصام وفتح المدارس أمام الطلبة اعتباراً من هذا اليوم الثلاثاء
الموافق 31 أكتوبر 2017م . .
وتوجهت نقابة معلمي الجبل الغربي في بيان لها تلقت وكالة الأنباء
الليبية نسخة منه إلى كافة مدراء مكاتب التعليم ، ومدراء المدارس وأعضاء
هيئة التدريس بالمدارس والعاملين بالقطاع بالتهنئة بانتزاع حقوقهم
المشروعة ،
كما حييت فيهم الوقفة التضامنية والشجاعة من أجل تحقيق مطالبهم التي
توجت بموافقة الجهات التشريعية في الدولة على زيادة المرتبات والتأمين
الصحي للمعلمين .
ودعت النقابة مدراء المكاتب ، ومدراء المدارس ، والمعلمين والمعلمات
إلى الالتحاق بمدارسهم والشروع في توزيع الكتاب المدرسي على التلاميذ .
... ( وال غريان )...