نقابة معلمي الجبل الغربي تعلن تعليق الاعتصام وتدعو مدراء المدارس والمعلمين إلى الالتحاق بمدارسهم .





غريان 31 أكنوبر 2017م ( وال ) - أعلنت نقابة معلمي الجبل الغربي تعليق

الاعتصام وفتح المدارس أمام الطلبة اعتباراً من هذا اليوم الثلاثاء

الموافق 31 أكتوبر 2017م . .

وتوجهت نقابة معلمي الجبل الغربي في بيان لها تلقت وكالة الأنباء

الليبية نسخة منه إلى كافة مدراء مكاتب التعليم ، ومدراء المدارس وأعضاء

هيئة التدريس بالمدارس والعاملين بالقطاع بالتهنئة بانتزاع حقوقهم

المشروعة ،

كما حييت فيهم الوقفة التضامنية والشجاعة من أجل تحقيق مطالبهم التي

توجت بموافقة الجهات التشريعية في الدولة على زيادة المرتبات والتأمين

الصحي للمعلمين .

ودعت النقابة مدراء المكاتب ، ومدراء المدارس ، والمعلمين والمعلمات

إلى الالتحاق بمدارسهم والشروع في توزيع الكتاب المدرسي على التلاميذ .



... ( وال غريان )...