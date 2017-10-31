منطقة اليورو تسجل نموا أسرع من المتوقع في الربع الثالث والتضخم يتباطأ في أكتوبر .





بروكسل 31 اكتوبر 2017 ( وال )- سجلت منطقة اليورو نموا أسرع من المتوقع

في الربع الثالث ، وتراجع البطالة لأدنى مستوى في نحو تسعة أعوام .

وأظهرت بيانات وتقديرات أولية اليوم الثلاثاء نمو اقتصاد منطقة اليورو

بوتيرة أسرع من التوقعات في الربع الثالث وتراجع البطالة لأدنى مستوى في

نحو تسعة أعوام ، في حين تباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين من جديد في

أكتوبر بعد تسارعه في الشهرين الماضيين .

وقدر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الناتج

المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة بمنطقة اليورو نما بنسبة 0.6 في

المئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة

وبنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز نموا فصليا 0.5 بالمئة

وسنويا 2.4 بالمئة.

وساهم النمو الاقتصادي في خفض معدل البطالة بمنطقة اليورو لأقل مستوى

منذ يناير كانون الثاني 2009 متجاوزا توقعات السوق.

ونزل معدل البطالة إلى 8.9 بالمئة من القوة العاملة أو 14.513 مليون

عاطل في سبتمبر مقارنة مع نسبة معدلة بالخفض بلغت تسعة بالمئة في أغسطس

آب أو ما يعادل 14.609 مليون عاطل.

وكان خبراء الاقتصاد توقعوا في استطلاع رويترز وصول معدل البطالة

إلى تسعة بالمئة.

لكن معدل نمو أسعار المستهلكين في أكتوبر نزل إلى 1.4 بالمئة على أساس

سنوي، بحسب تقديرات يوروستات، من 1.5 بالمئة في الشهرين السابقين.

ويرجع ذلك في الأساس إلى تباطؤ نمو أسعار الطاقة ، التي ارتفعت ثلاثة

بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 3.9 بالمئة في سبتمبر .

وارتفعت أسعار الأغذية غير المصنعة 2.8 بالمئة بعد زيادة نسبتها 1.5

بالمئة في سبتمبر .

ومع استبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة المتقلبة ، يكون التضخم

قد تباطأ إلى 1.1 بالمئة في أكتوبر من 1.3 بالمئة في سبتمبر .

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