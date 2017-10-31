الأرجنتين ستصبح قاعدة لبعثة "ناسا" لاستكشاف القارة القطبية الجنوبية .





بوينوس آيرس 31 أكتوبر 2017 ( وال )-كشفت وكالة الفضاء الأمريكية

(ناسا) أن الأرجنتين ستصبح قاعدة لبعثة "ناسا" لاستكشاف القارة القطبية

الجنوبية .



ونقلت مصادر اعلامية اسبانية اليوم عن السفارة الامريكية بالارجنتين أن

" ناسا " أرسلت فريق علماء إلى أرض النار (جنوب الأرجنتين) في إطار بعثة

ستبحث جوا عن الأنهار الجليدية وطبقات الجليد في تلك المنطقة .

وهذه الرحلات الجوية التي ستنطلق من مدينة أوشوايا الأرجنتينية، ستكون

أول مهمة لوكالة (ناسا) من البلد اللاتيني التي اتخذتها قاعدة لهذا

البرنامج التابع للإدارة الوطنية للملاحة لجوية و(ناسا).

ووصلت المركبة الجوية (P-3) المتوجهة إلى البعثة "IceBridge"، إلى

أوشوايا في 25 أكتوبر الجاري للتحليق فوق القارة القطبية الجنوبية

الغربية لست مرات على الأقل و11 على الأكثر اعتمادا على الظروف المناخية.

وأوضح أحد المشاركين في المشروع العلمي " ناثان كورتز " أن "التحليق

من أوشوايا الأرجنتينية بدلا من بوينتا أريناس التشيلية ، يوفر لنا ساعة

في الوقت إلى ومن القارة القطبية الجنوبية".

كما ستحظى البعثة العلمية بطائرة أخرى ستنطلق من قاعدة خاصة في

القارة القطبية الجنوبية لتكون المرة الأولى في غضون تسعة أعوام للمشروع

في نصف الكرة الجنوبي ، التي تنطلق فيها البعثات في سلسلتين متعاقبتين من

قارتين (أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية).

ومن المقرر أن تنهي بعثة "IceBridge" مهامها في عام 2020 وهي التي بدأتها

في عام 2009.

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