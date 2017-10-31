رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية : نأمل بتدشين الوحدة الثانية بمحطة بوشهر في غضون 7 اعوام .





طهران 31 اكتوبر 2017 ( وال )- أعرب مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة

الطاقة الذرية الايرانية " علي اكبر صالحي " عن أمله بتدشين الوحدة

الثانية في محطة بوشهر النووية في غضون الاعوام السبعة القادمة .

ونقلت مصادر اعلامية ايرانية عن صالحي " خلال مراسم بدء عمليات حفر

الاساس للوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية ، اليوم الثلاثاء أن هذا

المشروع يعد رمزا للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا.

وأضاف أن دخول ايران إلى التكنولوجيا يجري بدعم من جارتنا روسيا ،

نأمل بأن نشهد تدشين الوحدة الثانية في محطة بوشهر في غضون 7 اعوام.

واوضح " صالحي " أن مجلس الشورى الاسلامي قد كلفنا بانتاج 20 الف

ميغاواط من الطاقة الكهروذرية (ضمن الخطة التنموية العشرينية التي تنتهي

في 2025).

...( وال )...