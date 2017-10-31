رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية : نأمل بتدشين الوحدة الثانية بمحطة بوشهر في غضون 7 اعوام .الثلاثاء ، 31-10-2017 - 14:57:00



طهران 31 اكتوبر 2017 ( وال )- أعرب مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة
الطاقة الذرية الايرانية " علي اكبر صالحي " عن أمله بتدشين الوحدة
الثانية في محطة بوشهر النووية في غضون الاعوام السبعة القادمة .
ونقلت مصادر اعلامية ايرانية عن صالحي " خلال مراسم بدء عمليات حفر
الاساس للوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية ، اليوم الثلاثاء أن هذا
المشروع يعد رمزا للتعاون الاستراتيجي بين ايران وروسيا.
وأضاف أن دخول ايران إلى التكنولوجيا يجري بدعم من جارتنا روسيا ،
نأمل بأن نشهد تدشين الوحدة الثانية في محطة بوشهر في غضون 7 اعوام.
واوضح " صالحي " أن مجلس الشورى الاسلامي قد كلفنا بانتاج 20 الف
ميغاواط من الطاقة الكهروذرية (ضمن الخطة التنموية العشرينية التي تنتهي
في 2025).
...( وال )...

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