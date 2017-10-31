وزارة الخارجية الكورية : كوريا الجنوبية والصين تتفقان على عودة العلاقات بينهما إلى المسار الصحيح .





سيول 31 أكتوبر 2017 ( وال )- اتفقت كوريا الجنوبية والصين على عودة

العلاقات الثنائية بينهما إلى المسار الصحيح ، لتطبيع العلاقاتها التي

تأزمت جراء نشر منظومة الدفاع الصاروخي الامريكي .

ونقلت وكالة " يونهاب " عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم

الثلاثاء أن الجانبين كرر مواقفهما الذي احتفظا به لفترة طويلة من قضية

نشر المنظومة في كوريا الجنوبية ، غير أنهما انفقا على مواصلة جهودهما

لايجاد تسوية للقضية عبر الحوار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان مشترك تم الاعلان عنه من الجانب الصيني

إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول أهمية العلاقات بين كوريا الجنوبية

والصين وأقرا المزيد من التطور لعلاقة الشراكة الاستراتيجية التعاونية".

وأضافت أن الجانبية اتفقا أيضا على أن تعزيز التبادلات والتعاون بين

كوريا والصين يخدم المصالح العامة، واتفقا على عودة التبادلات والتعاون

في جميع المجالات إلى المسار الصحيح".

وجاء الاتفاق على اساس المناقشة التي اجريت بين نام كوان-بيونغ نائب

مدير المكتب الامني الوطني وكونغ تشوايو مساعد وزير الخارجية الصيني .

وجاء في البيان أيضا ( اتفق الطرفان على مواصلة الحوار حول قضية ثاد،

التي عبر الجانب الصيني عن مخاوفه بشأن نشر المنظومة، عبر قناة الحوار

القائمة بين السلطات العسكرية في البلدين ) .

كما جددت سيئول وبكين على تأكيدهما على الجهود المشتركة للنزع النووي

الكوري الشمالي بصورة سلمية واتفقا على اجراء مزيدا من الحوار والتعاون

بينهما .

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