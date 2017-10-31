المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا يعقد فعالياته بمدينة غريان.





غريان 31 أكتوبر 2017 (وال) – احتضنت مدينة غريان صباح اليوم الثلاثاء

المؤتمر الوطني الأول لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية

لليبيا تحت شعار "ليبيا لها دستور" طالبت خلاله العديد من الفعاليات

والنشطاء والقانونيين العودة إلى دستور المملكة الليبية.

وقال عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور "ياسين الناجح" لمراسل وكالة

الأنباء الليبية بأن المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة

الملكية لليبيا هو حراك شعبي مدني سلمي بعيد كل البُعد عن كل التجاذبات

السياسية والصراعات الحزبية والخلافات القبلية ويعمل على استئناف العمل

بدستور دولة الاستقلال وعودة الملكية لليبيا.

واضاف ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي كذلك في إطار المطالبة الشعبية

لإنقاذ البلاد مما آلت إليه الأوضاع ، وحرصاً على وِحدة ليبيا ، والبحث

عن حل سياسي يُخرج الوطن من أزمته الحالية بعد أن عصفت فيه رياح الفُرقة

، وأصبحت بوادر التقسيم والحرب الأهلية تلوح في الأفق.

وأكد "الناجح" بأن هذا المؤتمر هو مؤتمر ( ليبي – ليبي ) وطني ، وهو

إمتداد لمؤتمر غريان الذي ألتئم فيه شمل الليبيين في هذه المدينة في شهر

نوفمبر سنة 1920، ويهدف لإيصال صوت المواطن في ليبيا لشعوب العالم وصنّاع

القرار العربي والإقليمي والدولي بأن تفعيل الدستور وعودة الملكية لليبيا

يعتبر مخرجاً وحلاً واعداً للأزمة الليبية لتحقيق غاية الشعب الليبي في

إقامة دولة المؤسسات والقانون .

ويشارك في فعاليات المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية

لليبيا العديد من النُخب والشخصيات الليبية والفعاليات الشعبية ،

والقانونية وأساتذة الجامعات والمهتمين بالشأن السياسي.

..(وال-غريان)..