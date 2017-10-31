للموقع- الاتفاق على إبرام عقد بين مصلحة المطارات والشركة العالمية للتفتيش والخدمات .





طرابلس 31 أكتوبر 2017( وال )- أتفقت مصلحة المطارات والشركة العالمية

للتفتيش والخدمات على إبرام عقد بينهما تقوم بموجبه الشركة بأعمال

التفتيش على جميع المعدات والاجهزة والمنظومات التي سيتم التعاقد على

توريدها من طرف المصلحة لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات المحلية

والعالمية .

وقد تم ذلك في ختام الاجتماع المشترك الذي عقد الإثنين بطرابلس

بمصلحة المطارات بطرابلس .

وجرى خلال هذا الاجتماع استعراض ومناقشة الخدمات التي يمكن أن

تقدمها الشركة للمصلحة في مجال التفتيش والرقابة على الجودة .

يذكر أن الشركة العالمية للتفتيش والخدمات هي إحدى الشركات المملوكة

للدولة وتبعيتها للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ومقرها مالطا .







( وال )