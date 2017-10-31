للموقع - نشرة الصيد البحري
المتوقعة على ساحل ليبيا .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 12:36:00
طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح باش إلى شرش
يتحول تدريجيا إلى متغير الإتجاه سرعته مابين (05-15) ، وإرتفاع الموج
يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر ، والبحر خفيف الموج و يكون قليل
الإضطراب هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ، ودرجة حرارة
سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج الى أقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على بنغازي والجبل الأخضر
مع سقوط أمطار متفرقة يوم الغد ، والريح شرش إلى غربي يتحول تدريجيا يوم
الغد إلى باش سرعته مابين (05-20) عقدة تصل نهار اليوم الى (25) عقدة على
ساحل شحات ودرنة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 – 2.50) متر بينما
لا يتجاوز(1.00) متر على الخليج ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ،
ودرجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .
(وال)