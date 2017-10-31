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طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس أجدير إلى خليج السدرة :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والريح باش إلى شرش

يتحول تدريجيا إلى متغير الإتجاه سرعته مابين (05-15) ، وإرتفاع الموج

يتراوح ما بين (0.50 – 1.50) متر ، والبحر خفيف الموج و يكون قليل

الإضطراب هذا اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت ، ودرجة حرارة

سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج الى أقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على بنغازي والجبل الأخضر

مع سقوط أمطار متفرقة يوم الغد ، والريح شرش إلى غربي يتحول تدريجيا يوم

الغد إلى باش سرعته مابين (05-20) عقدة تصل نهار اليوم الى (25) عقدة على

ساحل شحات ودرنة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.25 – 2.50) متر بينما

لا يتجاوز(1.00) متر على الخليج ، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ،

ودرجة حرارة سطح البحر (24) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة .

(وال)