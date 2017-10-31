للموقع - إعادة تفعيل عقد الجيل الثالث للمخططات العمرآنية داخل نطاق بلدية زليتن .









زليتن 31 أكتوبر 2017 (وال) - ذكر عضو المجلس البلدي المكلف بملف البنية

التحتية والإسكان والمرافق ببلدية زليتن " مصطفى بن عائشة " ان

الجهود المبذولة من المجلس البلدي بشأن إعادة تفعيل عقد الجيل الثالث

للمخططات العمرآنية على مستوى نطاق البلدية تكللت بالنجاح .

وأوضح " بن عائشة " في تصريح لقسم الإعلام بالبلدية أن المجلس البلدي

تواصل وعقد عدد من الإجتماعات مع إدارة مصلحة التخطيط العمرآني والمكتب

الإستشاري الوطني وديوان المحاسبة لإعادة تفعيل هذا العقد المبرم بين

إدارة التخطيط والمكتب الاستشاري الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عقد الجيل الثالث للمخططات بالبلدية سيكون

قائم على مساحة قدرها 12 ألف هكتار..مؤكدا على أهمية التوسع في المخططات

العمرآنية بالبلدية لإستيعاب النهضة العمرآنية والسكنية المتزايدة

ومعالجة الأوضاع القائمة للتجمعات والمجاورات السكنية خارج المخططات

بالبلدية .





( وال )