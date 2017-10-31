للموقع - رئيس المجلس الأعلى للدولة يستقبل وفدًا من مدينة الزاوية .









طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال) - استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة د "

عبدالرحمن السويحلي" وفدًا من المجلس المحلي وحكماء وأعيان ومؤسسات

المجتمع المدني بمدينة الزاوية .

وبحث اللقاء وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة

تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة الغربية بشكل خاص.

حيث جدد أعيان وحكماء الزاوية دعمهم لكافة جهود لمّ الشمل والمصالحة

الوطنية وإنهاء الإنقسام السياسي ، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بإشعال أي حروب

في الزاوية أو المنطقة الغربية تحت أي ذريعةٍ كانت.

من جانبه ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة الدور الهام الذي تقوم به مدينة

الزاوية في الحفاظ على الإستقرار ودعم جهود المصالحة الوطنية في المنطقة

الغربية وليبيا بشكل عام ، مؤكدًا على ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود ونبذ

الخلافات للخروج من الأزمة الراهنة.



( وال )