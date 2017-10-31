آمر المنطقة العسكرية الوسطى يقوم بزيارة لبلدية سرت .





سرت 31 أكتوبر 2017( وال )- عقد بقاعة اجتماعات بلدية سرت اجتماعا

موسعا خصص لبحث الجانب الامنى بالمدينة .

وضم الاجتماع الذي خصص لبحث الوضع الأمنى في المدينة - عميد بلدية

سرت " مختار المعدانى " وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء " محمد

الحداد " وعدد من الضباط التابعين للمنطقة العسكرية الوسطى وعدد من

الضباط بمدينة سرت .

وأعلن آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء " محمد الحداد " عن بداية

تفعيل الوحدات العسكرية التابعة للجيش في مدة أقصاها

أسبوعين مؤكدا أنه سيتم تفعيل البوابات الأمنية خارج المدينة .

وأبدى اللواء " محمد الحداد " استعداده لدعم وإسناد مديرية الأمن

سرت من أجل استتباب الأمن داخل بلدية سرت .

هذا وقام آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط بالمنطقة يرافقهم

عميد بلدية سرت " مختار المعدانى " بجولة بمدينة سرت .





...(وال-سرت)..