آمر المنطقة العسكرية الوسطى يقوم بزيارة لبلدية سرت .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 11:20:00
سرت 31 أكتوبر 2017( وال )- عقد بقاعة اجتماعات بلدية سرت اجتماعا
موسعا خصص لبحث الجانب الامنى بالمدينة .
وضم الاجتماع الذي خصص لبحث الوضع الأمنى في المدينة - عميد بلدية
سرت " مختار المعدانى " وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء " محمد
الحداد " وعدد من الضباط التابعين للمنطقة العسكرية الوسطى وعدد من
الضباط بمدينة سرت .
وأعلن آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء " محمد الحداد " عن بداية
تفعيل الوحدات العسكرية التابعة للجيش في مدة أقصاها
أسبوعين مؤكدا أنه سيتم تفعيل البوابات الأمنية خارج المدينة .
وأبدى اللواء " محمد الحداد " استعداده لدعم وإسناد مديرية الأمن
سرت من أجل استتباب الأمن داخل بلدية سرت .
هذا وقام آمر المنطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط بالمنطقة يرافقهم
عميد بلدية سرت " مختار المعدانى " بجولة بمدينة سرت .
...(وال-سرت)..