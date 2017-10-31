استعراض رؤية وزارة المواصلات المستقبلية بشأن إدارة ، وتطوير قطاع النقل في ليبيا.الثلاثاء ، 31-10-2017 - 10:57:00



طرابلس 31 أكتوبر 2017( وال )- استعرض المفوض بوزارة المواصلات في حكومة
الوفاق الوطني المهندس "ميلاد معتوق" خلال جلسة مع عدد من مسؤولي الوزارة
ورقة عمل حول رؤية وزارة المواصلات المستقبلية بشأن إدارة ، وتطوير قطاع
النقل في ليبيا .
وبحسب المكتب الإعلامي بالوزارة فان الرؤية تتضمن كيفية تطويروإدارة نظام
نقل متكامل وطني اقليمي ودولي يتمتع باعلى درجات الأمن ، والسلامة ،
والجودة من أجل تعزيز سلامة النقل ، وكفاءته ، والمساهمة في تحقيق
التنمية المستدامة ، والتواصل الاجتماعي بين مختلف المدن الليبية في اطار
الوحدة الوطنية ، والأمن الوطني .

( وال )

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