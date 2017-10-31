استعراض رؤية وزارة المواصلات المستقبلية بشأن إدارة ، وتطوير قطاع النقل في ليبيا.





طرابلس 31 أكتوبر 2017( وال )- استعرض المفوض بوزارة المواصلات في حكومة

الوفاق الوطني المهندس "ميلاد معتوق" خلال جلسة مع عدد من مسؤولي الوزارة

ورقة عمل حول رؤية وزارة المواصلات المستقبلية بشأن إدارة ، وتطوير قطاع

النقل في ليبيا .

وبحسب المكتب الإعلامي بالوزارة فان الرؤية تتضمن كيفية تطويروإدارة نظام

نقل متكامل وطني اقليمي ودولي يتمتع باعلى درجات الأمن ، والسلامة ،

والجودة من أجل تعزيز سلامة النقل ، وكفاءته ، والمساهمة في تحقيق

التنمية المستدامة ، والتواصل الاجتماعي بين مختلف المدن الليبية في اطار

الوحدة الوطنية ، والأمن الوطني .



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