استعراض رؤية وزارة المواصلات المستقبلية بشأن إدارة
، وتطوير قطاع النقل في ليبيا.
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 10:57:00
طرابلس 31 أكتوبر 2017( وال )- استعرض المفوض بوزارة المواصلات في حكومة
الوفاق الوطني المهندس "ميلاد معتوق" خلال جلسة مع عدد من مسؤولي الوزارة
ورقة عمل حول رؤية وزارة المواصلات المستقبلية بشأن إدارة ، وتطوير قطاع
النقل في ليبيا .
وبحسب المكتب الإعلامي بالوزارة فان الرؤية تتضمن كيفية تطويروإدارة نظام
نقل متكامل وطني اقليمي ودولي يتمتع باعلى درجات الأمن ، والسلامة ،
والجودة من أجل تعزيز سلامة النقل ، وكفاءته ، والمساهمة في تحقيق
التنمية المستدامة ، والتواصل الاجتماعي بين مختلف المدن الليبية في اطار
الوحدة الوطنية ، والأمن الوطني .
( وال )