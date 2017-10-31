اعتماد مكاتب لفرع الهيأة العامة للخيالة والمسرح والفنون بالمنطقة الغربية .الثلاثاء ، 31-10-2017 - 10:52:00



صرمان 31 أكتوبر 2017 ( وال ) - تم في احتفالية بمدينة صرمان اعتماد
مدراء مكاتب للهيأة العامة للخيالة والمسرح والفنون في كل من زوارة وككلة
بحضور جمع من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومدراء مكاتب صبراته والجميل
ولفيف من المهتمين بالشأن الثقافي والفني .
ويأتى هذا انطلاقاً من الحرص الذي توليه الهيأة العامة للخيالة والمسرح
والفنون على تفعيل دور الفن والمسرح ، واستقطاب الموهوبين والمبدعين في
المجال الثقافي الإبداعي باستحداث وافتتاح مكاتب جديدة في كل بلديات
المنطقة الغربية لتكون ملتقى للعمل والتواصل والإبداع .
( وال )

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