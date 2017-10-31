وزارة المالية تمدد المهلة للجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة لتسلم مقترحات ميزانية 2018.

م .





طرابلس 31 أكتوبر 2017( وال )- أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني

عن تمديد المهلة الممنوحة للجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة حتى

الثامن من شهر نوفمبر المقبل لاستلام مقترحات الميزانية لكافة الجهات عن

السنة المالية 2018 . م.

واشارت الوزارة في بيان لها إلى انها مددت المهلة الممنوحة لاستلام

مقترحات الميزانية للجهات كافة عن السنة المالية 2018 . م . مرفقة

بتقارير إيراداتها، ومصروفاتها عن الفترة من يناير 2017 . م ، وإلى

نهاية سبتمبر من العام نفسه ، وذلك لإدارة الميزانية بمنطقة الظهرة .



( وال )