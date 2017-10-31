الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 10:36:00
طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام : ما زال الطقس مستقر اليوم على مناطق غرب وجنوب ليبيا مع
تكاثر للسحب اليوم على مناطق الشمال الشرقي ، خاصة مناطق الجبل الأخضر
وفرصة سقوط أمطار متفرقة وتشمل مساء الغد بعض مناطق الشمال الغربي .
* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على المنطقة الممتدة من
الخمس ألى مصراته مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح يوم الغد
وتشمل مساء الغد بعض المناطق ، خاصة المناطق الساحلية ، والرياح شرقية
إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية وتكون
متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى
تتـراوح مـابين (22-27) درجة مئوية .
* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر مع
فرصة سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد بعض المناطق الساحلية ، والرياح
غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة
على مناطق الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة
مئوية ولاتتجاوز (21) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر .
* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :
السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة ، والرياح
جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (25-29) درجة مئوية .
* الكفرة - تازربو - السرير :
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى
شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مابين
(24-27) درجة مئوية.
( وال )