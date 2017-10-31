الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام : ما زال الطقس مستقر اليوم على مناطق غرب وجنوب ليبيا مع

تكاثر للسحب اليوم على مناطق الشمال الشرقي ، خاصة مناطق الجبل الأخضر

وفرصة سقوط أمطار متفرقة وتشمل مساء الغد بعض مناطق الشمال الغربي .



* رأس أجدير حتى خليج السدرة - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على المنطقة الممتدة من

الخمس ألى مصراته مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة صباح يوم الغد

وتشمل مساء الغد بعض المناطق ، خاصة المناطق الساحلية ، والرياح شرقية

إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية وتكون

متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى

تتـراوح مـابين (22-27) درجة مئوية .



* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق الجبل الأخضر مع

فرصة سقوط أمطار متفرقة وتشمل يوم الغد بعض المناطق الساحلية ، والرياح

غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة

على مناطق الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة

مئوية ولاتتجاوز (21) درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر .



* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجفرة ، والرياح

جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (25-29) درجة مئوية .

* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى

شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحــرارة القصوى تتراوح مابين

(24-27) درجة مئوية.

( وال )