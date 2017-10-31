بدء الدورة التدريبية في مجال إدارة المخلفات الطبية بالمرافق الصحية .







طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال)- بدأت الإثنين بمستشفى امعيتيقه بطرابلس

أعمال الدورة التدريبية في مجال ( إدارة المخلفات الطبية بالمرافق

الصحية) ، والتي تنفذها إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع لجنة إدارة

المخلفات الطبية بوزارة الصحة.

وتستهدف هذه الدورة التي ستتواصل على مدى يومين العاملين بالمستشفيات

والمراكز الصحية بأقسام ومكاتب (القانونية - والشؤون الإدارية - التمريض-

المختبرات - الأشعة - الجراحة - الباطنة -الأسنان- النظافة - المغسلة-

الإيواء- الإسعاف- الصيدلة- المخازن) .



( وال )