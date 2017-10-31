بدء الدورة التدريبية في مجال إدارة المخلفات
الطبية بالمرافق الصحية .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 10:39:00
طرابلس 31 أكتوبر 2017 (وال)- بدأت الإثنين بمستشفى امعيتيقه بطرابلس
أعمال الدورة التدريبية في مجال ( إدارة المخلفات الطبية بالمرافق
الصحية) ، والتي تنفذها إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع لجنة إدارة
المخلفات الطبية بوزارة الصحة.
وتستهدف هذه الدورة التي ستتواصل على مدى يومين العاملين بالمستشفيات
والمراكز الصحية بأقسام ومكاتب (القانونية - والشؤون الإدارية - التمريض-
المختبرات - الأشعة - الجراحة - الباطنة -الأسنان- النظافة - المغسلة-
الإيواء- الإسعاف- الصيدلة- المخازن) .
( وال )