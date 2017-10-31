الاجتماع الفني الثاني لشركة الجوف للتقنية النفطية للعام 2017
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الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 10:31:00
بنغازي 31 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقد الاجتماع الفني الثاني للعام
2017 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية بمقر الشركة
بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي .
وحضر الاجتماع مدير ادارة الانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد "
انور عقيل " وعدد من المختصين بالإدارات الفنية والمالية وممثل عن شركة
تقنية ليبيا للاعمال الهندسية، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف السيد "
مجدي جبريل " وعضو لجنة الادارة للعمليات والتصنيع السيد " فتحي خليفة "
وعضو لجنة الادارة للشؤون الادارية والمالية السيد " سالم العباني " ،
وعدد من المدراء والمختصون في الإدارات الفنية والمالية للشركة.
وتم في الاجتماع استعراض انشطة الشركة خلال سنة 2017 وبرنامج العمل
المقترح خلال سنة 2018 وعرض الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مستهدفات الشركة
، وتم التطرق ايضا إلى الصعوبات والإمكانيات المتوفرة من معدات وأجهزة
ودرجة استعدادها للمساهمة في تقديم افضل الخدمات .
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