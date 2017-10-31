الاجتماع الفني الثاني لشركة الجوف للتقنية النفطية للعام 2017 .





بنغازي 31 اكتوبر 2017 ( وال ) - عقد الاجتماع الفني الثاني للعام

2017 بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الجوف للتقنية النفطية بمقر الشركة

بمنطقة قنفودة بمدينة بنغازي .

وحضر الاجتماع مدير ادارة الانتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط السيد "

انور عقيل " وعدد من المختصين بالإدارات الفنية والمالية وممثل عن شركة

تقنية ليبيا للاعمال الهندسية، ورئيس لجنة الإدارة بشركة الجوف السيد "

مجدي جبريل " وعضو لجنة الادارة للعمليات والتصنيع السيد " فتحي خليفة "

وعضو لجنة الادارة للشؤون الادارية والمالية السيد " سالم العباني " ،

وعدد من المدراء والمختصون في الإدارات الفنية والمالية للشركة.

وتم في الاجتماع استعراض انشطة الشركة خلال سنة 2017 وبرنامج العمل

المقترح خلال سنة 2018 وعرض الميزانيات المطلوبة لتنفيذ مستهدفات الشركة

، وتم التطرق ايضا إلى الصعوبات والإمكانيات المتوفرة من معدات وأجهزة

ودرجة استعدادها للمساهمة في تقديم افضل الخدمات .

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