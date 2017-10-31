تراجع أسعار النفط بفعل جني الأرباح لكن المعنويات تظل قوية.





سنغافورة 31 اكتوبر 2017 (وال) - تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع

قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح إثر مكاسب استمرت لأيام ومع انحسار

توقعات ارتفاع السوق التي دفعت خام برنت فوق الستين دولارا للبرميل وذلك

بفعل احتمالات زيادة الصادرات الأمريكية.

وقال المتعاملون إن برنت تأثر أيضا بخطوة العراق لزيادة صادرات النفط

من موانئ الجنوب 220 ألف برميل يوميا إلى 45ر3 مليون برميل يوميا من أجل

تعويض التعطيلات في إمدادات حقول كركوك الشمالية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 2ر0 بالمئة عن

التسوية السابقة لتسجل 76ر60 دولار للبرميل لكنها تظل غير بعيدة عن أعلى

مستوياتها منذ يوليو 2015 ، الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع ومرتفعة

نحو 37 بالمئة عن أدنى مستويات 2017 المسجل في يونيو الماضي.

وتراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا عن الإغلاق السابق

إلى 04ر54 دولار للبرميل . لكن ذلك يظل قرب أعلى مستوى منذ فبراير ،

ومرتفعا نحو 28 بالمائة منذ أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو.

وقال المتعاملون إن هناك بيعا لجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار الخام

نحو خمسة بالمئة في أكتوبر .

لكن الثقة مازالت تهيمن على السوق رغم تراجعات اليوم الثلاثاء بفضل

الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لحجب

نحو 8ر1 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط في مسعى لموازنة الأسواق ودعم

الأسعار.



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