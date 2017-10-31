تعيين البروفسور الليبية يسري المزوغي رئيساً لجامعة مسقط بسلطنة عمان .







مسقط 31 أكتوبر 2017 ( وال )- تم اختيار البروفسور " يسرى المزوغي "

رئيسا لجامعة مسقط ، عقب انتهاء مدة الولاية لرئيس الجامعة الأسبق"

انثوني كاهلان" .. وجاء اختيارها بعد فترة طويلة قضتها في العمل الجامعي

هناك ، أثبتت خلالها قدرتها على إدارة صرح كبير بحجم هذه الجامعة.

يذكر أن د. يسرى المزوغي " هي سيدة ليبية الأصل وتتمتع بخبرة أكاديمية ،

وتفوقت في البحث والتعليم الجامعي، وبلغت مراتب عالية في جامعة ليفربول

الانجليزية، ثم انتقلت منها إلى جامعة مسقط بسلطنة عمان ، حيث تعمل الآن

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