تعيين البروفسور الليبية يسري المزوغي رئيساً لجامعة
مسقط بسلطنة عمان .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 10:06:00
مسقط 31 أكتوبر 2017 ( وال )- تم اختيار البروفسور " يسرى المزوغي "
رئيسا لجامعة مسقط ، عقب انتهاء مدة الولاية لرئيس الجامعة الأسبق"
انثوني كاهلان" .. وجاء اختيارها بعد فترة طويلة قضتها في العمل الجامعي
هناك ، أثبتت خلالها قدرتها على إدارة صرح كبير بحجم هذه الجامعة.
يذكر أن د. يسرى المزوغي " هي سيدة ليبية الأصل وتتمتع بخبرة أكاديمية ،
وتفوقت في البحث والتعليم الجامعي، وبلغت مراتب عالية في جامعة ليفربول
الانجليزية، ثم انتقلت منها إلى جامعة مسقط بسلطنة عمان ، حيث تعمل الآن
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( وال )