مراقبة تعليم سرت تشرع فى توزيع منظومات الاذاعات المدرسية .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 10:08:00
سرت 31 اكتوبر 2017 ( وال )- تسلمت مراقبة تعليم بلدية سرت دفعة من
منظومات الاذاعات المدرسية التى قامت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني
بتوفيرها .
وقال مراقب تعليم سرت السيد " مفتاح عبد الكافى " لمراسل وكالة
الانباء الليبية بسرت ، إنه تم الشروع مباشرة فى تسليم مدراء المدارس
والثانويات منظومة الاذاعات الجديدة والحديثة ، مشيرا إلى أن أكثر من
خمسة وعشرين اذاعة مدرسية تم توزيعها على المؤسسات التعليمية ، وإن أول
منظومة اذاعية مدرسية تم تشغيلها بثانوية الثورة العربية للبنات .
وأوضح المصدر أن أكثر من خمسين منظومة اذاعية مدرسية تم استلامها من
قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني .
...(وال سرت)...