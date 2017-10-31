مراقبة تعليم سرت تشرع فى توزيع منظومات الاذاعات المدرسية .





سرت 31 اكتوبر 2017 ( وال )- تسلمت مراقبة تعليم بلدية سرت دفعة من

منظومات الاذاعات المدرسية التى قامت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني

بتوفيرها .

وقال مراقب تعليم سرت السيد " مفتاح عبد الكافى " لمراسل وكالة

الانباء الليبية بسرت ، إنه تم الشروع مباشرة فى تسليم مدراء المدارس

والثانويات منظومة الاذاعات الجديدة والحديثة ، مشيرا إلى أن أكثر من

خمسة وعشرين اذاعة مدرسية تم توزيعها على المؤسسات التعليمية ، وإن أول

منظومة اذاعية مدرسية تم تشغيلها بثانوية الثورة العربية للبنات .

وأوضح المصدر أن أكثر من خمسين منظومة اذاعية مدرسية تم استلامها من

قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني .

...(وال سرت)...