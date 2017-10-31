المغرب يستضيف اجتماعا إقليميا بشأن الهجرة .







الصخيرات 31 أكتوبر 2017 (وال) - بدأ بمدينة الصخيرات المغربية الاجتماع

الإقليمي حول الهجرة ، وذلك للتشاور بشأن أجندة إفريقية حيال هذه القضية.

ويشارك في الاجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام ممثلين من دول إفريقية والأمم

المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمات غير حكومية وأكاديميين.

وقال وزير الخارجية المغربي " ناصر بوريطة " في افتتاح الاجتماع إن هذه

المشاورات غير الرسمية تهدف إلى تعميق الحوار بين السياسيين والخبراء

ونشطاء المجتمع المدني.

وعُهد للعاهل المغربي الملك " محمد السادس " منذ شهر مارس مهمة تنسيق

قضية الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي.

وفي كلمته أمام قمة الاتحاد الإفريقي الـ29 في يوليو الماضي، أكد العاهل

المغربي حاجة الدول الإفريقية إلى العمل معا لتطوير أجندة إفريقية بشأن

مسألة الهجرة بما في ذلك رؤية موحدة .

ويتوقع أن يكون هذا الاجتماع الخطوة الأولى في تطوير الأجندة الإفريقية

الموعودة بشأن الهجرة .



( وال )