اجتماع رؤساء الاقسام بإدارة النشاط المدرسي .الثلاثاء ، 31-10-2017 - 09:52:00




طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- عقد بإدارة النشاط المدرسي بمقر
وزارة التعليم بطرابلس اجتماع ضم مدير إدارة النشاط المدرسي ورؤساء
الأقسام بالإدارة .
وتركز الاجتماع على استعراض ومناقشة الخطة العامة للمناشط والمسابقات
المدرسية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية للعام الدراسي
2017-2018 . م . وتحديد مواعيدها بمختلف مراحلها انطلاقاً من المدرسة ،
اضافة لاستعراض التقارير الشهرية للربع الثالث من العام 2017 .م .

( وال )

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