اجتماع رؤساء الاقسام بإدارة النشاط
المدرسي .
الثلاثاء ، 31- 10- 2017 - 09:52:00
طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- عقد بإدارة النشاط المدرسي بمقر
وزارة التعليم بطرابلس اجتماع ضم مدير إدارة النشاط المدرسي ورؤساء
الأقسام بالإدارة .
وتركز الاجتماع على استعراض ومناقشة الخطة العامة للمناشط والمسابقات
المدرسية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية للعام الدراسي
2017-2018 . م . وتحديد مواعيدها بمختلف مراحلها انطلاقاً من المدرسة ،
اضافة لاستعراض التقارير الشهرية للربع الثالث من العام 2017 .م .
( وال )