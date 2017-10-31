اجتماع رؤساء الاقسام بإدارة النشاط المدرسي .







طرابلس 31 أكتوبر 2017 ( وال )- عقد بإدارة النشاط المدرسي بمقر

وزارة التعليم بطرابلس اجتماع ضم مدير إدارة النشاط المدرسي ورؤساء

الأقسام بالإدارة .

وتركز الاجتماع على استعراض ومناقشة الخطة العامة للمناشط والمسابقات

المدرسية في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية للعام الدراسي

2017-2018 . م . وتحديد مواعيدها بمختلف مراحلها انطلاقاً من المدرسة ،

اضافة لاستعراض التقارير الشهرية للربع الثالث من العام 2017 .م .



( وال )